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Финляндия вернет России свыше 800 железнодорожных вагонов, которые попали под санкции

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Depositphotos

Финляндия вернет российским владельцам свыше 800 железнодорожных вагонов, которые остались на территории страны из-за разных санкций. Об этом сообщает Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom.

Финский МИД выдал соответствующее разрешение 15 ноября.

Как сказано в сообщении, ряд вагонов, используемых в двусторонних железнодорожных перевозках, попали под санкции, введенные Евросоюзом, поэтому они были задержаны в Финляндии.

«Вагоны будут переданы в Россию с исключительным разрешением», — отмечается в сообщении.

Как указало Traficom, хранение и контроль более чем за 800 вагонами требовали значительных затрат и административных ресурсов, их нахождение в Финляндии представляло риски для безопасности страны.

Ранее стало известно, что украинский суд наложил арест на 41 железнодорожный вагон, принадлежащий российским компаниям, на сумму более 25 млн гривен (порядка $683 тыс.).

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Санкции против России
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