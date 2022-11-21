Shell может существенно уменьшить численность офиса в России до конца года

Британский нефтегазовый концерн Shell может до конца 2022 года серьезно сократить размер офиса в России. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Офис Shell в России существенно сократится до конца года. С 1 января останется офис, который будет заниматься поддержкой выхода из российских нефтегазовых проектов», — отметил собеседник агентства.

По его словам, несмотря на существенное сокращение офиса, компания все равно не собирается закрывать свое представительство в России.

27 октября из отчета компании стало известно, что Shell в третьем квартале 2022 года смогла увеличить свою прибыль в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В публикации указали, что из-за увеличения чистой прибыли руководство компании хочет поднять дивиденды на одну акцию примерно на 15% в четвертом квартале. Выплаты по ним планируются в марте 2023 года.

В середине октября вице-премьер России Александр Новак заявил, что новый акционер нефтегазового проекта «Сахалин-2» вместо Shell будет определен до конца 2022 года.

До этого агентсво Reuters сообщало, что энергетическая компания Shell и американская Exxon Mobil решили продать свое совместное голландское предприятие NAM, добывающее природный газ в Европе. По данным агентства, компания NAM является одним из самых крупных и старейших добытчиков газа в регионе.