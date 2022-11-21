Алексей Лихачев открыл форум «Атомэкспо» в Сочи

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев открыл 12-й международный форум «Атомэкспо», который проходит в «Сириусе» в Сочи.

«В первую очередь хочу поблагодарить вас за приезд на «Атомэкспо» и активное участие в этом форуме. 3,5 года разделяют нас от предыдущего. Все эти три года атомная энергетика планеты развивалась, расширялась атомная семья, расширялось количество объектов атомной энергетики на нашей планете. Спасибо, что мы вместе преодолевали все сложности. Спасибо, что мы вместе пойдем вперед: к новым победам. Я уверен, что наш форум станет важным шагом к развитию атомной энергетики на Земле, в дальнейшем освоении человечеством возможностей мирного атома. Хочу всем нам пожелать успехов, хочу всем нам пожелать новых побед, и, конечно же, здоровья физического и морального. Успехов нашему форуму, успехов каждому из вас», — обратился Алексей Лихачев к участникам мероприятия.

В церемонии также участвовали замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков и основательница Africa for Nuclear, специалист по международным ядерным коммуникациям, член Impact Team 2050 Принцесса Мтомбени.

Международный форум «Атомэкспо» проходит с 2009 года. В нем принимают участие руководители ключевых компаний мировой атомной отрасли, госструктур, международных и общественных организаций, эксперты. Формат форума включает выставку и конгресс с деловой программой.