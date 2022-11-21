Норвежская компания Bergen Engines возобновила экспорт в Россию запчастей для турбин

Норвежская компания Bergen Engines («Берген энджинс») вновь поставляет в Россию детали для ремонта газовых турбин. Об этом сообщает газета Bergens Tidende.

Отмечается, что компания возобновила поставки в рамках долгосрочных договорных обязательств, контракты были подписаны несколько лет назад. Эти запчасти будут использоваться при ремонте 22 газовых турбин, поставленных фирмой «Русская медная компания» в 2019 году.

«Решение было принято после консультации с нашими владельцами в Великобритании», — заявил управляющий директор компании Йон Эрик Рёв.

Bergen Engines объявила о полном прекращении работы в России в связи с российской специальной военной операцией на Украине.

Ранее сообщалось, что обозреватель The Washington Post Эмили Раухала заявила в своей статье, что западные эксперты недовольны тем, что Норвегия наживается на украинском конфликте.