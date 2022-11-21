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Ozon Global открывает представительство в городе Шэньчжэнь китайской провинции Гуандун

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Ozon Global открывает представительство в городе Шэньчжэнь китайской южной провинции Гуандун и планирует привлечь не менее ста тысяч локальных продавцов. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе компании подчеркнули, что Китай является одним из ключевых направлений Ozon Global. На продавцов из КНР приходится более 90% ассортимента глобальной витрины, а их количество на площадке превышает более 10 тысяч. По итогам третьего квартала 2022 года оборот китайских продавцов на площадке вырос в четыре раза по сравнению с 2021 годом.

Открытие локального офиса Ozon Global поможет китайским предпринимателям нарастить объем трансграничной торговли с Россией и расширить востребованный ассортимент для покупателей маркетплейса, сообщили в компании.

В компании подчеркнули, что к 2024 году планирует привлечь более 100 тыс. продавцов из Китая на платформу и увеличить оборот локальных товаров в 10 раз.

Ранее стало известно, что онлайн-ретейлер Ozon начал продажу товаров бренда H&M. В пресс-службе компании подчеркнули, что это оригинальная продукция, ее качество подтверждается всеми необходимыми документами.

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