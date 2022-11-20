Электроэнергия и газ в Сербии подорожают примерно на 10%

Тарифы на электричество в Сербии вырастут с 2023 года чуть менее чем на 10%, а газа — на 11%, предупредила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Негре.

По ее словам, которые приводит ФАН, власти продолжат субсидировать цены на энергоносители. Благодаря этому они будут одни из самых низких в Европе

Руководитель компании «Сербиягаз» Душан Баятович ранее отмечал, что российские поставки голубого топлива до сих пор являются ключевым элементом европейского газового уравнения.