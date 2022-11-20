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Spiegel: СПГ-терминалы могут обойтись Германии в два раза дороже первоначальных планов

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Возведение терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ) будет стоить Германии в два раза больше, чем было запланировано первоначально. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По данным издания, Германия собиралась в этом году потратить на постройку терминалов около €3 млрд. Однако сейчас сумма проекта выросла до €6,56 млрд.

В публикации добавили, что одной из причин такого роста стоимости проекта может быть то, что Германия захотела зафрахтовать два судна, перевозящих СПГ, на 15 лет вместо 10.

12 ноября агентство Bloomberg, ссылаясь на правительственные документы сообщило, что ФРГ может создать государственный фонд, чтобы обеспечить поставки в страну сырья.

До этого Bloomberg со ссылкой на опубликованный парламентом ФРГ отчет указал, что правительство Германии полагает, что замена российского газа обойдется стране примерно в €45,4 млрд. В министерстве экономики при этом отметили, что финальные цифры будут зависеть от динамики цен на газ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что ФРГ планирует до конца года запустить два первых в стране терминала по приему сжиженного природного газа. По его словам, в следующем году к ним могут добавиться другие терминалы.

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