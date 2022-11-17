Британское бюро заявило, что улучшение уровня жизни граждан сведется на нет из-за рецессии

Уровень жизни населения Британии ухудшится из-за того, что экономика страны впала в рецессию, сведя к нулю все достижения последних восьми лет. Об этом сообщается в докладе Бюро по бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR).

«Более 100 млрд фунтов стерлингов финансовой поддержки на протяжении предстоящих двух лет амортизируют удар от более высоких цен на электроэнергию, но экономика все еще окажется в рецессии», — указали в публикации.

По данным ведомства, уровень жизни населения за два года сократится на 7%. Средний доход семьи упадет на 4,3%, что станет самым большим показателем за все время существования статистической службы. После чего в 2023 и 2024 году снова будет падение, еще на 2,8%.

По данным OBR, рост экономики Британии в 2022 году будет на уровне 4,2%. Однако этот показатель сменится падением в 2023 году, когда ВВП сократится на 1,4%. Инфляция в 9,1% по итогам 2022 года сменится инфляцией в 7,4% в 2023 году. Безработица вырастет почти до 5%.

13 ноября министр финансов Британии Джереми Хант заявил, что Россия спровоцировала рецессию в Британии. Он указал, что если британскому Минфину вместе с Банком Англии удастся взять под контроль инфляцию, то затем получится снизить и процентные ставки по кредитам для физлиц и бизнеса. А после, по мнению министра, удастся все вернуть на круги своя.