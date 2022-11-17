Минтранс РФ: количество судов до Калининграда будет увеличено до 18 к концу ноября

close
100%
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Заместитель главы Министерства транспорта России Александр Пошивай заявил, что количество судов на линии до Калининградской области увеличат до 18 к концу ноября 2022 года. Об этом он сообщил в рамках форума «Транспорт России», передает ТАСС.

«Нам удалось сохранить транспортную доступность и обеспечить транспортное сопровождение анклава Калининградской области, который оказался по понятным причинам в изоляции. Со стороны моря, если у нас в марте три судна, которые ходили, то сегодня это 15, до конца ноября уже будет 18», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Москва и Минск признали возможность беспрепятственного судоходства во внутренних водах. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения между Россией и Белоруссией о судоходстве по внутренним водным путям. Об этом сообщалось на портале правовой информации.

Российский премьер поручил Минтрансу провести переговоры с Белоруссией и по достижении договоренности подписать указанное соглашение.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть