Минтранс РФ: количество судов до Калининграда будет увеличено до 18 к концу ноября

Заместитель главы Министерства транспорта России Александр Пошивай заявил, что количество судов на линии до Калининградской области увеличат до 18 к концу ноября 2022 года. Об этом он сообщил в рамках форума «Транспорт России», передает ТАСС.

«Нам удалось сохранить транспортную доступность и обеспечить транспортное сопровождение анклава Калининградской области, который оказался по понятным причинам в изоляции. Со стороны моря, если у нас в марте три судна, которые ходили, то сегодня это 15, до конца ноября уже будет 18», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Москва и Минск признали возможность беспрепятственного судоходства во внутренних водах. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения между Россией и Белоруссией о судоходстве по внутренним водным путям. Об этом сообщалось на портале правовой информации.

Российский премьер поручил Минтрансу провести переговоры с Белоруссией и по достижении договоренности подписать указанное соглашение.