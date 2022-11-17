Сбер запустил сервис «Куда привязаны ваши счета и карты»

close
100%
Пресс-служба Сбера

В СберБанк Онлайн появилась новая опция, с помощью которой можно увидеть, за какие подписки списывают деньги с конкретных карт. При необходимости можно запретить конкретное списание, если оно проходит со СберКарты. Также в разделе отражаются разовые покупки в интернете.

Чтобы увидеть эти данные, нужно зайти в раздел «Кошелек» — «Все счета и карты» — «Куда привязаны ваши счета и карты», либо выбрать интересующую карту, зайти в «Настройки» — «Куда привязаны ваши счета и карты». Между картами можно переключаться внутри раздела.

«За последние несколько лет количество онлайн сервисов стремительно растет и покрывает все сферы жизни. Иногда их количество столь велико, что невольно можно упустить, когда и какой сервис списал деньги с карты или счета. Чтобы разобраться в этом стало проще, Сбер предлагает удобный инструмент, с помощью которого клиент может контролировать траты в интернете, а держателям СберКарты доступна возможность запрета списаний», — сказал директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть