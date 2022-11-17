Сбер запустил сервис «Куда привязаны ваши счета и карты»

В СберБанк Онлайн появилась новая опция, с помощью которой можно увидеть, за какие подписки списывают деньги с конкретных карт. При необходимости можно запретить конкретное списание, если оно проходит со СберКарты. Также в разделе отражаются разовые покупки в интернете.

Чтобы увидеть эти данные, нужно зайти в раздел «Кошелек» — «Все счета и карты» — «Куда привязаны ваши счета и карты», либо выбрать интересующую карту, зайти в «Настройки» — «Куда привязаны ваши счета и карты». Между картами можно переключаться внутри раздела.

«За последние несколько лет количество онлайн сервисов стремительно растет и покрывает все сферы жизни. Иногда их количество столь велико, что невольно можно упустить, когда и какой сервис списал деньги с карты или счета. Чтобы разобраться в этом стало проще, Сбер предлагает удобный инструмент, с помощью которого клиент может контролировать траты в интернете, а держателям СберКарты доступна возможность запрета списаний», — сказал директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев.