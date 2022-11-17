У большинства уехавших из России из-за мобилизации не оказалось необходимого денежного запаса

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Pixabay

Большинство россиян, покинувших страну с конца сентября, находятся в зоне риска из-за отсутствия сбережений или недостаточно надежной финансовой подушки. Об этом «Газете.Ru» сообщил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

«Каждый пятый из тех, кто покинул Россию, начиная с конца сентября не имеет существенных сбережений. 50% могут покрыть свои расходы за счет ранее сделанных накоплений в течение 6 месяцев и лишь 30% имеют надежную финансовую подушку безопасности. Таким образом, в зоне риска находятся около 70% тех, кто покинул Россию. У 40% из тех, кто имеет подушку безопасности, она состоит из постоянного заработка, вклада и работающего инвестиционного портфеля. У оставшихся — это доход и вклад, при этом около 59% из них рассматривают дополнительные инструменты, получения пассивного дохода в перспективе», — рассказал Тараповский.

По словам Тараповского, в связи с этим россияне начали интересоваться курсами на тему финансов. В октябре спрос на прохождение курсов по инвестициям вырос на 35%, более половины заявок приходится на уехавших в другие страны россиян. Основной причиной повышения спроса стало желание сформировать подушку безопасности за счет пассивного дохода.

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