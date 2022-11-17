Бюджетные доходы Китая сократились на 4,5% с начала года

close
100%
Chan Long Hei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Доходы госбюджета Китая с начала 2022 года упали на 4,5%, при этом расходы выросли на 6,4%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Министерство финансов КНР.

В период с января по октябрь 2022 года доходы государственного бюджета Китая упали до 17,33 трлн. Вместе с этим расходы поднялись до 20,63 трлн юаней. То есть дефицит бюджета составил 3,3 трлн юаней.

В публикации указали, что доходы бюджета Китая упали из-за сокращения объемов собранных налогов на 8,9%. При этом доходы от прочих источников в бюджет выросли на 23,2%. Однако налог на добавленную стоимость (НДС) в этом году принес на 29,1% меньше средств, чем за аналогичный период прошлого года.

10 ноября «Коммерсантъ» писал, что роль Китая в экономике Центральной Азии за последнее время резко выросла. Товарооборот Пекина со странами региона за 20 лет вырос более чем в 25 раз и в 2021 году составил $33,7 млрд, товарооборот России с государствами региона оказался на уровне $35,8 млрд.

До этого портал Project Syndicate сообщал, что Китай должен заняться стимулированием собственной экономики ради того, чтобы она развивалась дальше и не было бюджетных проблем.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть