Президент Сальвадора заявил, что его страна начнет покупать по одному биткоину в день

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Richard Drew/AP

Сальвадор начнет покупать по одному биткоину ежедневно. Об этом заявил лидер этой центральноамериканской республики Найиб Букеле на своей странице в Twitter.

«Мы будем покупать один биткоин каждый день начиная с завтрашнего дня», — написал Букеле.

На сегодняшний день в распоряжении Сан-Сальвадора 2,38 тыс. биткоинов, по данным площадки Bitcoin Treasuries. Согласно криптовалютной бирже Binance, один биткоин стоит $16 570.

Во второй половине октября Центральноамериканский университет (UCA) опубликовал результаты опроса, согласно которым 77,1% жителей Сальвадора не хотят, чтобы президент Букеле продолжал покупать биткоины на государственные деньги.

В июне законодательная ассамблея Сальвадора одобрила закон, позволяющий использовать биткоин в качестве легального платежного средства страны.

На прошлой неделе основатель Binance Чанпэн Чжао сказал, что рынок криптовалют накрыл настолько сильный кризис, что в ближайшее время могут закрыться некоторые компании. По его словам, мировой экономический кризис является лучшей аналогией того, что сейчас происходит на рынке криптовалют.

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