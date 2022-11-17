Первый зампред Сбербанка оценил перспективы бесконтактных платежей

Уже в ноябре клиенты Сбербанка со смартфонами под управлением Android смогут вновь использовать сервис бесконтактной оплаты SberPay, рассказал в интервью «Коммерсанту» первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

«Когда клиентам были доступны сервисы Google Pay и Apple Pay, у SberPay было около 2 млн пользователей. Сейчас мы хотим увеличить этот показатель. При этом для наших клиентов сейчас также функционируют и другие пэй-сервисы, например, Мир Пэй. SberPay будут доступны карты «Мир», для нас это возможность дать клиенту на выбор несколько сервисов; важно отметить, что SberPay будет доступен только на телефонах Android», — отметил он.

По словам Царева, активно развивается и сервис Сбера для оплаты QR-кодом – эту технологию поддерживают уже 700 тысяч терминалов банка.

«Планируем, что до конца этого года цифра вырастет до 1 млн. А к середине 2023 года мы реализуем оплату QR-кодом на всех наших терминалах, то есть вы сможете платить телефоном, карта не понадобится. Если у вас Android, вы можете платить SberPay (приложив телефон) либо отсканировав QR. Если у вас Apple — используйте QR-код», — советует Царев.

Еще одним вариантом бесконтактной оплаты является биометрия. Как сообщил первый зампред правления Сбербанка, оплата биометрией, или лицом — «оплата улыбкой», как ее называют в банке,— позволяет не только без карты, но и без телефона осуществить платеж. Сейчас, по словам Царева, идет активный диалог с регуляторами — и с Минцифры, и с Центральным банком — по поводу применения биометрии, потому что безопасность здесь в приоритете.

На данный момент 1 млн клиентов привязал свои карты к биометрии. Уже осуществлено 570 тыс. трансакций, подключено 3 тыс. торговых точек. Средний чек — примерно 300 руб., то есть спрос в основном на недорогие покупки, говорит первый зампред правления Сбербанка. Воспользоваться сервисом можно во многих городах России, где представлены магазины «Перекресток», «Магнит» и «ВкусВилл», а также сеть кофеен «Прайм».