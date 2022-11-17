Греческий министр не вышел из самолета для встречи с главой президентского совета Ливии

В МИД Ливии заявили, что глава МИД Греции Никос Дендиас нарушил свои обещания, отказавшись встретиться с председателем президентского совета Ливии Мохамедом Менфи по прилете в Триполи, передает Афинское агентство новостей AMNA.

По информации ливийского ведомства, через несколько минут после посадки правительственного самолета в Триполи Дендиас отказался выходить из самолета и потребовал немедленного вылета в Бенгази. Дендиаса вместо Менфи встречала министр иностранных дел временного правительства Триполи Наджля Мангуш.

Издание уточняет, что изначально остановка в Триполи не входила в планы греческого министра, однако накануне визита Менфи попросил Дендиаса о личной встрече с ним.

Источники в МИД назвали произошедшее «нечестной игрой» и отметили, что таким образом ливийские власти надеялись шантажировать Дендиаса.

Сообщалось также, что Манкуш в октябре подписала с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу соглашение о совместной эксплуатации месторождений углеводородов. Греция это соглашение не признала.

Афины считают, что срок полномочий правительства Триполи истек и оно не имеет права подписывать международные соглашения.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Грецию «не заходить слишком далеко» и заявил, что «оккупация» Афинами Эгейского моря «не связывает руки» Анкаре. В ответ премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что «нет смысла обвинять Грецию в нагнетании напряжения в Эгейском море, когда Турция даже поднимает вопрос о суверенитете островов».