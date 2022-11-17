Число сделок на рынке новостроек в Москве в октябре упало на 54% относительно 2021 года

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

На первичном рынке жилой недвижимости в Москве зарегистрировали 4,6 тыс. сделок в октябре 2022 года, что на 40% меньше относительно сентября и на 54% меньше в годовом выражении. Об написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы управления Росреестра по Москве.

«В октябре в отношении жилой недвижимости зарегистрировано 4 597 первичных договоров. Данный показатель сократился на 40,1% по отношению к сентябрю (7 675 договоров долевого участия) и на 53,8% к октябрьскому результату прошлого года (9 951)», — сказано в сообщении.

Уточняется, что за 10 месяцев 2022 года (январь — октябрь) число договоров долевого участия на рынке уменьшилось на 11% в сравнении с таким же периодов 2021 года. Всего за этот период заключили около 70 тыс. сделок.

По словам руководителя столичного управления ведомства Игоря Майданова, данные за октябрь показали смещение интереса потребителей с покупки жилья в новостройках на приобретение уже готовой жилой недвижимости.

На прошлой неделе пресс-служба сервиса «Домклик» сообщила, что спрос на рынке жилья в России сместился в сторону вторичной недвижимости.

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