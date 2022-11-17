Банк Шри-Ланки с 21 ноября начнет выдавать россиянам карты систем Visa и MasterCard

close
100%
Dinuka Liyanawatte/Reuters

Россияне с 21 ноября смогут удаленно оформить дебетовые карты платежных систем Visa и Mastercard для использования на Шри-Ланке и в других странах. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба посольства республики в России.

Оформлением будут заниматься Народный банк Шри-Ланки (НБШЛ) и российский Национальный инвестиционно-промышленный банк (НИПБ).

Саму карту можно получить исключительно на территории островного государства. Ей можно пользоваться на территории других стран, если постоянно хранить на балансе $50.

10 марта стало известно, что международные платежные системы Visa и Mastercard приостанавливают свою работу в России. Уже выпущенные российскими банками карты этих систем не блокировали. Ими по-прежнему можно пользоваться внутри страны. Но ими нельзя расплачиваться за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах.

В первой половине сентября исполнительный директор Туристического управления Таиланда Титипорн Маненате сообщила, что карты российской платежной системы «Мир» могут заработать в королевстве через два-три месяца.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть