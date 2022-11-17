Концерн Siemens продал весь свой бизнес в России в сентябре

Немецкий промышленный концерн Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала финансового года, который соответствует третьему кварталу календарного квартала (июль — сентябрь). Информацию об этом опубликовала пресс-служба компании на своем сайте.

«Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года», — сказано в отчете.

Конгломерат Siemens в середине мая объявил, что покидает российский рынок из-за военной спецоперации на Украине. Компания сообщила, что приступила к процедуре прекращения всей производственной и операционной деятельности в стране. Президент и главный исполнительный директор Siemens AG Роланд Буш тогда назвал непростым решением уйти из страны, на рынок которой компания пришла 170 лет назад.

В первой половине августа сообщалось, что производитель оборудования и компонентов для сферы энергоснабжения Siemens Energy начал реструктуризацию бизнеса в России.

Накануне в пресс-службе Siemens Energy сказали, что продолжают процесс реструктуризации активов в России и рассчитывают завершить его к концу 2022 года.