Аналитик Киселева заявила, что рост тарифов ЖКХ вызовет снижение потребительского спроса

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Из-за повышения тарифов на оплату системы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) доля расходов россиян на оплату этих услуг вырастет в ущерб иным тратам, вызвав падение потребительского спроса. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявила аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселева.

«Учитывая, что в реальном выражении доходы населения снижаются, доля расходов на оплату коммунальных услуг будет расти в ущерб другим статьям расходов. В итоге мы получим дополнительное ограничение для потребительского спроса, который мог бы поддержать экономический рост в стране», — сказала она.

Киселева привела оценки, согласно которым рост тарифов ЖКХ может добавить к инфляции до 0,5 п.п. По ее мнению повышение цен равномерно «размажется» по всем сферам продаж и услуг.

На этой неделе газета «Известия» со ссылкой на решение российского Минэкономразвития написала, что тарифы на оплату электроэнергии, вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), водо- и теплоснабжения с 1 декабря 2022 года вырастут на 9%. При этом ФАС предложила повысить цену на газ на 8,5%.

В первой половине октября президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин сказал, что больнее всего экономический кризис ударил не по бедному населению, а по среднему классу.

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