Постпред России Небензя: Запад обращает внимание на заслуги в вывозе российских удобрений

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Nina Lyashonok/AP

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об удивлении РФ ​​тем, что Запад может поставить себе в заслугу вывоз российских удобрений в развивающихся странах. Об этом он сказал в ходе выступления в Совете Безопасности организации, передает ТАСС.

«Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что канал возможности оснащения удалось создать быстродействием Франции и ВПП (Всемирная продовольственная программа. — «Газета.Ru»), употребив местоимение «мы» <...> хотелось бы узнать, кто это «мы»? — сказал Небензя.

По его словам, западные страны, в частности Евросоюз, не только не помогает, но и всячески противился и «теперь лицемерно пытается выставить себя спасителем развивающихся стран».

Ранее стало известно, что США, ЕС и Великобритания выступили за то, чтобы закупать удобрения из России для борьбы с голодом в мире и ослабили соответствующие антироссийские санкции в сфере сельского хозяйства.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что организации при взаимодействии с США и Евросоюзом удалось снять много ограничений, связанных с поставкой на мировой рынок российских удобрений и продовольствия.

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