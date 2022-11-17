Focus: более 300 тысячам немецких компаний грозит банкротство

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

В Германии более 300 тысячам, или примерно каждому десятому предприятию, грозит разорение. Об этом сообщает Focus со ссылкой на данные информационной системы Crif.

Уточняется, что в ноябре по сравнению с мартом количество тех, кому грозит банкротство увеличилось на 15,6%.

«Высокие затраты на энергию, существующие проблемы в цепочках поставок и инфляция создают вызовы для многих компаний», — сказал управляющий директор Crif Germany Франк Шляйн.

По его словам, на финансовое положении предприятий также повлияли и потребители, которые предпочитают экономить.

Отмечается, что всего Crif ожидает банкротство 14,5 тысячи компаний до конца года, однако уже в 2023 их количество возрастет до 17 тысяч.

Ранее сообщалось, что работа немецких коммунальных предприятий может оказаться под угрозой, если правительство Германии в скором времени не окажет им поддержку.

До этого глава Германского союза пивоваров (Deutscher Brauer-Bund, DBB) Хольгер Айхел заявлял, что пивоваренные компании ФРГ столкнутся с волной банкротств на фоне кризиса и стремительного роста цен на энергоносители без помощи государства.

9 октября Focus Online писал, что большинство предприятий в Германии через полгода окажутся без света из-за выросших цен на электроэнергию на фоне энергокризиса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть