Focus: более 300 тысячам немецких компаний грозит банкротство

В Германии более 300 тысячам, или примерно каждому десятому предприятию, грозит разорение. Об этом сообщает Focus со ссылкой на данные информационной системы Crif.

Уточняется, что в ноябре по сравнению с мартом количество тех, кому грозит банкротство увеличилось на 15,6%.

«Высокие затраты на энергию, существующие проблемы в цепочках поставок и инфляция создают вызовы для многих компаний», — сказал управляющий директор Crif Germany Франк Шляйн.

По его словам, на финансовое положении предприятий также повлияли и потребители, которые предпочитают экономить.

Отмечается, что всего Crif ожидает банкротство 14,5 тысячи компаний до конца года, однако уже в 2023 их количество возрастет до 17 тысяч.

Ранее сообщалось, что работа немецких коммунальных предприятий может оказаться под угрозой, если правительство Германии в скором времени не окажет им поддержку.

До этого глава Германского союза пивоваров (Deutscher Brauer-Bund, DBB) Хольгер Айхел заявлял, что пивоваренные компании ФРГ столкнутся с волной банкротств на фоне кризиса и стремительного роста цен на энергоносители без помощи государства.

9 октября Focus Online писал, что большинство предприятий в Германии через полгода окажутся без света из-за выросших цен на электроэнергию на фоне энергокризиса.