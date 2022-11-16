Спрос среди россиян на жилье во Флориде вырос на рекордные 62% в октябре

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В октябре 2022 года россияне увеличили спрос на покупку жилья в одном из штатов США , Флориде, на рекордные 61,67% по сравнению с сентябрем. Об этом «Ленте.ру» заявили аналитики из Florida.Realestate.

По данным экспертов, несмотря на явный рост спроса, показатель в октябре оказался на 2,91% ниже значений октября 2021 года. Однако по сравнению с 2020 годом запросов со стороны россиян стало больше на 28,06%.

По данным портала, с января по октябрь 2022 года объем запросов на покупку жилья во Флориде оказался на 10,28% меньше, чем показатель за аналогичный период прошлого года.

В конце октября председатель совета директоров турецкой Ассоциации по продвижению недвижимости за рубежом (GIGDER) Омер Фарук Акбал заявил, что в 2022 году россияне проявили наибольший интерес к покупке недвижимости в Турции среди всех иностранных граждан. С января россияне приобрели каждый пятый объект жилья в республике. Средняя сумма инвестиций иностранцев, покупающих жилье в Турции, составляет $245 тыс. на дом.

До этого министр обороны страны Антти Кайкконен заявил, что правительство Финляндии изучит вопрос о полном запрете сделок с недвижимостью для россиян. Он указал, что данный вопрос ранее не был изучен, а финский кабмин не принимал никаких решений по этому поводу.

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