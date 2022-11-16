Бизнес попросил не считать предпринимательством продажу лесных ягод и грибов

Союз заготовителей и переработчиков дикоросов предложил внести изменения в Лесной кодекс, согласно которым продажу лесных ягод и грибов больше не будут считать предпринимательством. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на законопроект, который уже направили на рассмотрение в Госдуму.

«Нужно упорядочить все спорные моменты при закупке у населения, в том числе устранить проблемы с расчетами. Сейчас сфера полутеневая и носит не очень приятный характер. За расчеты с физлицами зачастую блокируют счета и у сельских граждан, и у предприятий-переработчиков, поэтому работу вести сложно», — отметил управляющий партнер союза Андрей Михайленко.

По его словам, собирать и продавать излишки дикоросов может любой россиянин. Если же для городских жителей это просто хобби, то для сельских жителей – приличная часть дохода. При этом цены на этом рынке сильно разнятся. Например, за 1 кг дикорастущей ягоды можно получить от 100 до 250 рублей. Кроме того, размер заработка напрямую зависит от того, сколько человек смог собрать. Президент Союза переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков добавил, что сейчас закон не ограничивает сбор и продажу ягод и грибов из леса для людей, но есть прецеденты, где из-за постоянного подобного дохода человека обвиняют в незаконном предпринимательстве.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что для промышленного сбора дикоросов обязательная аренда участка на 10 лет с выплатой всех налогов и сборов является очень затратным мероприятием. Поэтому лучше всего создать систему, где предприниматели будут закупать продукцию у государства без аренды участка. Это позволит создать более справедливую систему распределения объемов заготовки.

В ноябре прошлого года Госдума во втором чтении приняла решение о разрешении фермерам и сельхозкооперативам продавать собственную продукцию на своих землях.