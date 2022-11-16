Покупатель бизнеса KFC в РФ рассказал, как изменится меню в сети ресторанов

Покупатель бизнеса KFC в РФ Котов заявил, что сохранит меню сети ресторанов

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Бизнесмен Константин Котов, который станет новым владельцем российского бизнеса KFC, заявил, что сохранит меню сети ресторанов. Об этом он сообщил на форуме «Сделано в Удмуртии», передает ТАСС.

По его словам, ренейминг потребуется по четырем позициям.

«Мы достигли договоренности, что мы сохраним меню полностью, и в нем только четыре позиции пройдут ренейминг — сами по себе блюда, вкусы и качество, с тем, что было составляющим нашего бренда, у нас остается», — сказал он.

Ранее Котов заявил, что закрытие сделки по приобретению российского бизнеса KFC компанией «Смарт Сервис Лтд» ожидается до конца года.

По его словам, он подал соответствующее заявление на согласование в антимонопольную службу, а затем планирует подать документы на правительственную комиссию по согласованию сделок.

В конце октября бывшее подразделение KFC в России «ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс» направило заявку на регистрацию брендов Rostic's и «Ростмастер», а также нового логотипа с курицей.

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