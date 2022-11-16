«Ъ»: Польша рассматривает закупку российской нефти в 2023 году

Крупнейший нефтепереработчик в Польше Orlen может продолжить закупки российской нефти в следующем году по северной ветке трубопровода «Дружба». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в польской нефтяной компании.

Отмечается, что Orlen подал в «Транснефть» заявку на транзит 3 млн тонн российской нефти в год.

Из-за введенных в отношении России санкций с 5 декабря ей будет запрещено перевозить нефть морским путем. При этом эмбарго не распространяется на поставки по трубопроводу «Дружба», однако страны Европейского союза, в частности ФРГ и Польша, импортирующие российскую нефть по северной ветке «Дружбы», официально заявили, что намерены отказаться от энергоресурса РФ с января 2023 года.

Orlen не закупал новые спотовые партии российской нефти, но продолжает получать поставки по долгосрочным контрактам с «Татнефтью» и «Роснефтью».

Как сообщил газете вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, потребители из Польши направляли компании заявку на то, чтобы нефть попала в страну через территории Белоруссии, а не Венгрии, Словакии и Чехии, как это было изначально. По словам бизнесмена, несмотря на эмбарго в отношении российской нефти, поставки идут в рабочем порядке.

«В отношении планирования отгрузок в декабре морским транспортом пока мы не видим каких-то значительных изменений в объемах по сравнению с показателями ноября текущего года»,— сказал Андронов.

В Orlen заявили, что договоренности по контракту с «Транснефтью» продолжают исполняться. При этом в компании заверили, что будут «соблюдать все применимые требования и санкции как на национальном, так и на международном уровне».

Ранее сообщалось, что Польша просит Евросоюз наложить санкции на поставки нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы Варшаве не надо было платить России неустойку из-за преждевременного расторжения ранее заключенных контрактов.