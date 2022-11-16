Bloomberg: возобновляемая энергия не поможет ЕС пережить следующие холодные зимы

Текущую зиму Европа сможет пережить, однако последующие не получится из-за того, что на энергорынке недостаточно СПГ, а возобновляемые источники энергии (ВИЭ) еще недостаточно развиты. Об этом заявил обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

Дефицит углеводородов в Евросоюзе (ЕС) предстоит восполнить другими, более спорными источниками энергии. Например, регион может вернуться к использованию угля. Поэтому, скорее всего, в краткосрочной перспективе будет наблюдаться рост вредных выбросов. При этом ВИЭ еще недостаточно развиты, чтобы полностью компенсировать все потребности региона в энергии.

В публикации указали, что, учитывая невозможность быстро компенсировать дефицит энергии в ЕС, в силу вступает политика экономии и снижения спроса. Например, единственный шаг, который могут предпринять европейские семьи — это уменьшить температуру в домах до 19 градусов.

По данным агентства, многие в Европе надеются на то, что катастрофичность ситуации без поставок газа из России в 2023 и последующих годах подтолкнет европейские правительства к росту финансирования ВИЭ. Кроме того, использование возобновляемых источников уже позволило Европе сэкономить свыше $11 млрд, что делает эту отрасль более перспективной.

В конце сентября премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что энергетическая система Европейского Союза в ее нынешнем виде является нефункционирующей. При этом обещания европейских политиков касательно ускоренного перехода на ВИЭ пока не дают ожидаемого результата.