Профессор оценил роль искусственного интеллекта в российском бизнесе

Профессор Зараменских: более 20% российских компаний используют искусственный интеллект

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Более 20% отечественных компаний, задействованных в ключевых отраслях экономики, применяют искусственный интеллект (ИИ) в своей работе, заявил профессор Высшей Школы бизнеса НИУ ВШЭ, руководитель департамента «Бизнес-информатики» Евгений Зараменских, слова которого приводит ФАН. Он подчеркнул, что данные технологии способствуют сокращению издержек, повышают эффективность логистики, ритейла, банковского сегмента, а также дают импульс «умным городам». По данным эксперта, только в 2021 году российский рынок стартапов вырос на 170%.

«Согласно исследованию МФТИ, российский рынок искусственного интеллекта в 2021 году составил порядка 550 млрд рублей, причем рынок стартапов и инноваций вырос на 170%. Позитивный тренд подкрепляет и рост рынка данных: ключевого ресурса для развития решений на базе искусственного интеллекта», — рассказал Зараменских.

Он добавил, что, еще в 2020 году каждое третье российское предприятие с численностью персонала выше 10 тысяч человек использовало решения на базе ИИ. На сегодняшний день одним из лидеров в данной области является Сбер, заключил эксперт.

В Москве 10 ноября в рамках VI Фестиваля «Биеннале театрального искусства» в Российском государственном гуманитарном университете поставили пьесу, написанную с помощью нейросети «НейроСтаниславский». Об этом «Газете.Ru» рассказали в НИТУ «МИСиС», специалисты которого создали ИИ.

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