В Минфине России высказались против продления на год срока продажи «Открытия» банку ВТБ

Российский Минфин выступает против продления еще на один год срока продажи «Открытия» банку ВТБ. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение замминистра финансов Алексея Моисеева.

«Мне кажется, мы не поддерживаем эту поправку, и ЦБ тоже, мне кажется, не поддерживает», — прокомментировал Моисеев инициативу. По его словам, совершить сделку необходимо до конца 2022 года.

В конце апреля газета «Коммерсантъ» написала, что ВТБ, банк «Открытие» и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) могут объединить. В конце июня Госдума приняла закон, в соответствии с которым Банк России вправе продать «Открытие» без торгов, но по рыночной стоимости, до 31 декабря 2022 года.

В середине июля глава ВТБ Андрей Костин заявил, что сделку по присоединению банка «Открытие» к ВТБ закроют не раньше осени из-за необходимости согласовать многие технические моменты.

На прошлой неделе кабмин внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, согласно которому российский Центробанк может продлить срок, отведенный на продажу банка, до конца 2023 года. Ранее 16 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что регулятор рассчитывает продать кредитную организацию «Открытие» до конца 2022 года.