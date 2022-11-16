«Авито недвижимость»: объем предложения апартаментов в Москве вырос на 28%

Объем предложения на первичном рынке апартаментов Москвы по итогам октября вырос на 28% в годовом выражении из-за снижения интереса к этому сегменту недвижимости. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение коммерческого директора сервиса «Авито недвижимость» Николая Попова.

«На первичном рынке Москвы объем предложения апартаментов в октябре этого года увеличился на 27,8% в сравнении с октябрем 2021 года. <...> Наибольшую долю в экспозиции занимают двухкомнатные апартаменты — 31,8%», — сказал Попов.

Директор сервиса уточнил, что относительно сентября апартаментов стало меньше на 2,2% В то же время, по его словам, спрос на такой тип жилья сократился по сравнению с октябрем 2021 года на 20%, относительно сентября интерес упал на 1,1%.

Несмотря на снижение заинтересованности со стороны потенциальных покупателей стоимость апартаментов в Москве если и снизилась, то незначительно. По данным сервиса, в среднем квадратный метр апартаментов на первичном рынке столицы по итогам октября стоил 283,8 тыс. рублей. Относительно октября 2021 года цена уменьшилась на 0,9%, по сравнению с сентябрем 2022 года — на 0,3%.

На прошлой неделе пресс-служба сервиса «Домклик» сообщила, что спрос на рынке жилья в России сместился в сторону вторичной недвижимости.