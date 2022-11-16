Российские профсоюзы призвали определить сроки и размер регулярного повышения зарплат

В России до сих пор остается нерешенной проблема ежегодного повышения уровня реального содержания зарплат. В связи с этим необходимо определить сроки и размер соответствующих индексации заработных плат на законодательном уровне, приводит слова главы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова РИА Новости.

«ФНПР предлагает установить общие подходы к порядку индексации заработной платы в законодательстве, а конкретные величины — в коллективных договорах и соглашениях», — заявил Шмаков.

По его словам, на решение работодателей о конкретном увеличении заработных плат сотрудников должны влиять прогнозы по возможному росту потребительских цен и реального уровня темпов инфляции в стране. При этом индексация зарплат является лишь одним из инструментов, но в реальности и она используется нерегулярно.

5 мая аналитики рекрутинговой компании HeadHunter предоставили данные, согласно которым только треть (32%) работодателей из числа коммерческих компаний планируют индексировать зарплаты всем своим сотрудникам. При этом увеличить денежное вознаграждение они планируют лишь на 5%, что в два с половиной раза ниже нынешних темпов роста потребительских цен в России. По данным Росстата, инфляция в стране в годовом выражении по итогам октября составила 12,64%.