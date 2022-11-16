Инфляция в Соединенном Королевстве в октябре ускорилась до рекордных за 41 год 11,1%

Годовая инфляция в Соединенном Королевстве по итогам октября 2022 года ускорилась до рекордных за 41 год 11,1% с 10,1% месяцем ранее. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Отмечается, что по итогам октября 1981 года показатель составил 11,2%. В этом месяце потребительские цены в Великобритании выросли на 2% после роста на 0,5% в сентябре.

В то же время, согласно данным пресс-службы ONS, индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 9,6% после 8,8% в сентябре. В октябре цены в этом случае выросли на 1,6% после 0,9% в первый осенний месяц.

Во второй половине июля пресс-служба ОNS сообщила, что рост потребительских цен в Британии в годовом выражении по итогам июня составил 9,4%. Тогда это стало рекордным значением с 1982 года.

Накануне управляющий крупнейшего в мире оператора сотовой связи Vodafone Ник Рид объявил о планах поднять цены на свои услуги весной 2023 года, в том числе в Великобритании. Стоимость захотели повысить, чтобы справиться с растущими ценами на электричество и высокими темпами инфляции.