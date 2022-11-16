Аналитик Мустаев не увидел причин для ослабления курса рубля

В ближайшее время предпосылок для ослабления курса рубля к ведущим мировым валютам, включая доллар, не будет. Этому мешает ряд факторов, в том числе высокие биржевые цен на нефть, отложенная на неопределенное время мера по вводу потолка цен на сырье, а также снижение потребительского оптимизма, приводит слова портфельного управляющего УК «Открытие» Руслана Мустаева «Лента.ру».

«Есть много событий, мешающих ослаблению рубля, которые появились на сцене в последнее время. Во-первых, снижение потребительского оптимизма, с возвращением которого связывали рост импорта и как следствие ослабление рубля. Во-вторых, нефть по-прежнему держится весьма высоко, а дисконт к российской нефти все снижается с 36 до 23 долларов», — объяснил Мустаев.

По его словам, также не стоит ожидать прекращения валютных платежей за импорт российской нефти. Это обусловлено тем, что западные страны пока не смогли договориться о конкретном диапазоне предельных цен на сырье. В то же время девальвация рубля «рано или поздно случится».

16 ноября финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил о риске колебаний курса рубля до конца 2022 года. При этом соотношение российской валюты к ведущим мировым расчетным единицам, включая доллар, может перейти как в сторону ослабления рубля, так и в сторону укрепления. Различные факторы могут «качнуть» нацвалюту к 55 или 70 руб.