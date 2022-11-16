РБК узнал о намерении логистического партнера McDonald's уйти из России

Логистический партнер международной ресторанной сети быстрого питания McDonald's — компания Havi Logistics — планирует передать свой российский бизнес и уже приступила к поиску потенциального покупателя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Компания прорабатывает варианты локализации, один из которых — передача активов российскому менеджменту», — заявил один из собеседников.

Одной из основных сфер деятельности Havi Logistics является продовольственное снабжение. Однако в спектр предоставляемых услуг также входят помощь в интеграции цепочек поставок продукции, планирование спроса и предложения, а также разработка маркетинговых стратегий и предоставление бизнес-аналитики.

Havi Logistics ведет работу более чем в 45 странах мира. На российском рынке компания представлена основанной в 2003 году фирмой ООО «Рулог». Ее выручка по итогам 2021 года составила 70 млрд рублей, а чистая прибыль — 13 млн рублей.

По состоянию на 2015 год, у компании находились в распоряжении более десяти распределительных центров в крупнейших российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург и Казань. «Рулог» предоставляла свои услуги не только McDonald's, но также шведскому ретейлеру IKEA, французскому Auchan и другим крупным компаниям, уточняется в материале.

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка и продаже бизнеса в РФ в связи с обострением геополитической обстановки в мире и действием международных санкций против Москвы. В общей сложности активы американской сети ресторанов быстрого питания в стране включали в себя 850 точек общепита.

Владельцем бизнеса стал Александр Говор, который ранее по франшизе управлял 25 ресторанами «Макдоналдс» в Сибири. 12 июня бывшая сеть ресторанов «Макдоналдс» открылась в Москве под новым названием «Вкусно — и точка». По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, больше всех в покупке активов компании «Рулог» должна быть заинтересована именно ресторанная сеть Говора.