Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что ряд крупных экономик мира сталкивается с реальным риском скатывания в рецессию на фоне ситуации на Украине и роста мировых цен на продовольствие и энергоносители. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Возможно, это произойдет не везде, но несколько ключевых стран сталкиваются с риском скатывания в рецессию», — рассказала Оконджо-Ивеала.

Ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что глобальная экономика в данный момент уже сталкивается с угрозой рецессии. По его словам, развивающиеся страны попали под удар первыми.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз хочет ослабить Россию санкциями, однако на деле происходит обратное.

Накануне бельгийский сенатор Ален Детекс заявлял, что ЕС больше не должен идти на поводу у США, которые ведут Евросоюз «к разрушительному конфликту» с Россией. По его мнению, в интересах Европы и ее жителей следует «отказаться от жесткой линии» украинского президента Владимира Зеленского, договориться с РФ «о разделе Украины» и снять антироссийские санкции.