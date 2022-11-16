Финансист порекомендовал альтернативу банковским вкладам

Управляющий директор УК «Открытие» Василий Иванов в беседе с агентством «Прайм» рекомендовал инвесторам обратить внимание на облигации, а не банковские вклады.

По мнению эксперта, облигации позволят долгосрочным инвесторам дополнительно заработать, а также выбрать бумаги с фиксированным доходом либо привязанные к инфляции.

Краткосрочные инвесторы, в свою очередь, должны самостоятельно отслеживать риски. Их доход обеспечивается привлечением эмитентами финансирования на короткие сроки, отметил Иванов.

В настоящее время, по словам финансиста, на рынке есть доходности 10–11% годовых по эмитентам с умеренным уровнем риска.

Несколько дней назад специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин рассказал, что банки зачастую предлагают разместить средства на инвествкладах и вложиться в инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), однако у таких продуктов есть риски.