Финансист порекомендовал альтернативу банковским вкладам

Финансист Иванов: облигации сейчас выгоднее банковских вкладов

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Управляющий директор УК «Открытие» Василий Иванов в беседе с агентством «Прайм» рекомендовал инвесторам обратить внимание на облигации, а не банковские вклады.

По мнению эксперта, облигации позволят долгосрочным инвесторам дополнительно заработать, а также выбрать бумаги с фиксированным доходом либо привязанные к инфляции.

Краткосрочные инвесторы, в свою очередь, должны самостоятельно отслеживать риски. Их доход обеспечивается привлечением эмитентами финансирования на короткие сроки, отметил Иванов.

В настоящее время, по словам финансиста, на рынке есть доходности 10–11% годовых по эмитентам с умеренным уровнем риска.

Несколько дней назад специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин рассказал, что банки зачастую предлагают разместить средства на инвествкладах и вложиться в инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), однако у таких продуктов есть риски.

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