CNBC: онлайн-ретейлер Amazon начал запланированные сокращения

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Global Look Press

Онлайн-ретейлер Amazon начал запланированные сокращения. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на сообщения от уволенных сотрудников.

В публикации отмечается, что компания уведомила сотрудников нескольких подразделений, в том числе подразделений, занимающихся (голосовым помощником) Alexa и облачным игровым сервисом Luna, о том, что их увольняют.

Ранее газета The New York Times сообщила, что американская IT-корпорация Amazon планирует в ближайшее время уволить примерно 10 тыс. человек. Издание утверждало, что сокращения начнутся уже в ноябре 2022 года.

По данным NYT, рабочих мест лишатся представители административных и технологических должностей. Наибольшие сокращения пройдут в подразделениях, которые занимаются разработкой устройств под брендом Amazon, а также ретейлом и управлением персонала.

Также стало известно, что два IT-специалиста Twitter Эрик Фронхофер и Бен Лейб лишились работы, после того как раскритиковали в соцсети Илона Маска за его неглубокие познания в устройстве сетевой инфраструктуры.

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