Минфин: США ввели санкции против 3 компаний и 2 физлиц из-за поставок иранских дронов РФ

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Global Look Press

США ввели санкции против трех компаний и двух связанных с ЧВК «Вагнер» физических лиц, которые причастны к поставкам России иранских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

В список попали иранское предприятие Shahed Aviation Industries Research Center, которое является производителем беспилотников «Шахед», а также компании Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC, которые обеспечивали поставки иранских беспилотников в РФ.

Также в черный список были включены Аббас Джума и Тигран Срабионов. Они «обеспечивали приобретение иранских беспилотников ЧВК «Вагнер», отметило ведомство.

Ранее США ввели санкции против российского разработчика микросхем «ПКК Миландр». Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте правительства.

Сообщается, что компания работает в российском секторе производства электроники и занимается военными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами.

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