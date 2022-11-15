РБК: на развитие микроэлектроники в России нужно до 800 млрд рублей в ближайшие 17 лет

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tehnoomsk.ru

На развитие российской микроэлектроники в ближайшие 17 лет потребуется 700 — 800 млрд руб. Такую оценку привела бывшая российская дочерняя консалтинговая компания McKinsey «Яков и партнеры» в своем исследовании, написало издание РБК.

400 — 500 млрд руб. понадобятся для расширения производства оборудования для создания кремниевых пластин (основа для чипов) и оборудования для фотолитографии (нанесение рисунка схемы на пластины).

При наличии финансирования, по расчетам авторов исследования, наладить производство этого оборудования удастся к 2030 году. До 2024 года понадобится еще 300 млрд руб. на развитие собственных компетенций в разработке и изготовлении чипов.

В первой половине октября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление Минпромторга написала, что зеленоградский завод «Микрон» поможет компании «НМ-Тех», которая перезапускает обанкротившийся завод «Ангстрем-Т», в освоении производства микросхем для биометрических паспортов и медицинских полисов, а также чипов для банковских карт.

В середине сентября сообщалось, что Минпромторг подготовил обновленную концепцию по развитию российской микроэлектроники до 2030 года, чтобы исправить основные проблемы отрасли.

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