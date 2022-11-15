Табачная компания Imperial Brands потеряла £399 млн от ухода из России

Производитель табачной продукции Imperial Brands (Davidoff, Jade, P&S и «Максим», West) потеряла почти £399 млн операционной прибыли от ухода из России. Информация об этом содержится в отчете компании за финансовый год, который закончился 30 сентября.

За отчетный период предприятие в целом потеряло £463 млн. Операционная прибыль компании составила £2,7 млрд, что на 15% менше относительного итогов 2021финансового года.

Как отметила газета Financial Times, Imperial Brands пока единственный крупный производитель табачных продуктов, который покинул российский рынок после начала специальной военной операции России на Украине.

15 марта стало известно, что британская компания Imperial Brands решила передать управление российской частью бизнеса местной компании. В конце апреля концерн Imperial Brands перестал владеть активами в России.

Во второй половине октября сообщалось, что один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (Marlboro, L&M, Parliament, Chesterfield) сократил поставки сигарет и устройств нагревания табака (HTU) в Россию в январе — сентябре 2022 года на 6,5% относительно аналогичного периода 2021 года.