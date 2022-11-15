Вице-премьер Белоусов заявил, что Евросоюз остается крупнейшим торговым партнером России

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что Евросоюз (ЕС) до сих пор остается крупнейшим торговым партнером России. Об этом он сообщил во время выступления на пленарной сессии Транспортной недели, передает ТАСС.

«Евросоюз был и остается до сих пор крупнейшим нашим внешнеторговым партнером», — сказал Белоусов.

Китай находится на втором месте по товарообороту с Российской Федерацией, добавил он.

Ранее первый вице-премьер РФ заявлял, что предпосылки для мирового долгового кризиса уже наблюдаются.

По словам Белоусова, мировая рецессия, о которой периодически говорят в настоящее время, связана с тем, что «вот этот триггер с внешней торговлей даст свое продолжение в накопленных долгах, и дальше все посыплется по принципу домино».

О том, что мировую экономику в предстоящие два года ждет большой долговой кризис также заявлял старший банкир ВЭБа Сергей Сторчак.