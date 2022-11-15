Авиакомпания «Якутия» разобрала на запчасти два самолета SSJ 100

Российская авиакомпания «Якутия» разобрала на запасные части два из четырех российских самолетов Sukhoi Superjet 100, полученных в лизинг от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом пишут «Ведомости».

Данное решение было принято по итогам проверки состояния воздушных судов.

Отмечается, что восстановление разобранных самолетов невозможно, так как на них отсутствуют маршевые силовые установки и другие основные агрегаты.

На предприятии «Иркут», производителе SSJ 100, сообщили, что в связи с иностранными санкциями, отсутствующие детали не могут быть приобретены. Помимо того, ни данная модель самолета, ни двигатель ещё не сертифицированы.

По словам источника, в скором времени ГТЛК начнет процесс изъятия самолетов у перевозчика.

7 ноября ГТЛК предложила другим авиакомпаниям приобрести SSJ 100 «Якутии», собираясь в одностороннем порядке расторгнуть лизинговые соглашения с перевозчиком из-за задолженности.