Центробанк выпустит в обращение памятные монеты с персонажем мультфильма «Антошка»

Банк России 15 ноября 2022 года выпускает в обращение памятные монеты, посвященные мультфильму «Антошка» из первого выпуска киноальманаха «Веселая карусель № 1». Номинал новых денежных единиц составит 3 и 25 рублей соответственно, сообщается в пресс-релизе Центробанка (ЦБ).

«Банк России 15 ноября 2022 года выпускает в обращение памятные монеты «Веселая карусель № 1» серии «Российская (советская) мультипликация»: серебряную номиналом 3 рубля, из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей, из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей с цветным покрытием», — говорится в заявлении валютного регулятора.

На всех трех новых монетах ЦБ изображены различные сцены из мультфильма. Две из них (номиналом 3 рубля и одна из монет в 25 рублей) выполнены в цветном варианте, уточняется в пресс-релизе ЦБ.

Советский мультфильм «Антошка» с одноименным главным персонажем вышел на экраны в 1969 году и стал дебютной работой режиссера Леонида Носырева. О жизни «рыжего-конопатого» мальчика граждане впервые узнали из песни поэта Юрия Энтина и композитора Владимира Шаинского.

В настоящее время в коллекции киноальманаха «Веселая карусель» насчитывается более 150 мультфильмов. Их постановкой занимались в общей сложности почти 200 различных советских и российских режиссеров.

30 июня Центробанк ввел в обращение новую купюру в 100 рублей. На банкноте изображены Спасская башня и советский солдат. В дальнейшем регулятор также также запланировал модернизацию купюр номиналом 1000 и 5000 рублей.