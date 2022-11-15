Глава ЦБ Набиуллина заявила о стабильности российских банков

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в настоящее время российские банки стабильны, передает РИА Новости.

По ее словам, ЦБ не оставил на рынке неустойчивые рынки, которые могли бы вызвать «эффект домино». Набиуллина пояснила, что именно по этой причине банки накапливали буферы — запас, к которому можно было бы прибегнуть в сложное время, из также использовали в период пандемии коронавирусу, после чего регуляторы восстановили свою «подушку безопасности» и вернулись к ней весной этого года.

«В итоге банки стабильны, а кредитование растет хорошими темпами, отвечая на возросшие потребности экономики», — заявила глава ЦБ.

10 ноября Набиуллина ответила фразой «не люблю искать дно» на вопрос о спаде в экономике России. В то же время нельзя исключать возможные варианты негативного развития ситуации на фоне обострения геополитической обстановки в мире. В любом случае, уточнила она, России необходимо уже сейчас ускорять структурную трансформацию собственного рынка.

До этого Набиуллина говорила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину лета 2023 года. По словам главы ЦБ, спрос со стороны государственного сектора продолжит поддерживать экономическую активность в стране. Также Набиуллина рассказала о наличии отчетливых признаков продолжения процесса глубокой трансформации экономики РФ.