Риск-менеджер Манжос назвал плохими кредиты на автомобиль из-за риска падения в долговую яму

Потребительские кредиты, займы на автомобиль и микрозаймы являются плохими кредитами, которые могут завлечь россиян в долговую яму. Такие кредитные продукты создают плохие финансовые привычки, приводит слова старшего риск-менеджера «Алго Капитал» Виталия Манжоса агентство «Прайм».

«Есть вполне справедливое мнение о том, что любой потребительский кредит является плохим долгом <....> Не стоит совершать в кредит даже такие крупные покупки, как автомобиль, особенно такое затратное имущество, как автомобиль», — предостерег Манжос.

По его словам, при среднем уровне дохода гражданам стоит воздержаться от взятия любых кредитов. Необходимые вещи вполне можно приобрести и без них. Подобные быстрые кредиты затягивают пользователей в «порочный круг».

«Даже кредитная карта с комфортной процентной ставкой нередко затягивает своего пользователя в порочный круг. Такого искушения очень сложно избежать даже с психологической точки зрения. Единственный надежный способ избежать этого — принципиально отказаться от подобных продуктов», — заключил Манжос.

9 ноября РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG сообщил, что по итогам октября россияне взяли рекордное число товарных кредитов. На оказание соответствующих услуг были заключены 1,29 млн договоров на общую сумму 37,5 млрд рублей. Этот показатель стал наибольшим за последние пять лет.