Японская компания Dentsu решила продать российские активы местным партнерам

Японская рекламная компания Dentsu решила продать свои российские активы местным партнерам. Об этом говорится в пресс-релизе предприятия, передает ТАСС.

«На сегодняшнем заседании совета директоров, посвященном продаже российского бизнеса группы (Dentsu. — «Газета.Ru») местным партнерам, было объявлено о продаже российского совместного предприятия местным партнерам», — сказано в сообщении.

Отмечается, что общее соглашение о продаже акций было принято еще в августе. В пресс-релизе также указано, что продажа бизнеса проводится «в полном соответствии с международными санкциями».

Подчеркивается, что сделка подлежит согласованию с российским регулятором, и, в случае одобрения продажи до конца текущего финансового года, она может повлиять на финансовую отчетность. Предполагается, что общие убытки группы Dentsu могут составить до 37 млрд иен (около $264 млн).

Ранее сообщалось, что автопроизводитель Mazda Motor уходит из России и продает долю в совместном предприятии с «Соллерс».