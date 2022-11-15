«Яков и Партнеры»: России потребуются 400-500 млрд рублей для покрытия дефицита чипов

В настоящее время в России не хватает производственных мощностей для покрытия текущих потребностей промышленности в микрочипах в размере 30 тыс. пластин ежемесячно. Компенсировать нехватку чипов в стране могли инвестиции объемом до 500 млрд рублей для развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), сообщается в отчете консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

«Мы ожидаем, что в ближайшие пять лет совокупный спрос на чипы базового и продвинутого уровней со стороны промышленности может вырасти в два раза и достигнуть 60 тыс. пластин в месяц, а к 2030 г. может превысить отметку в 100–150 тыс. пластин ежемесячно <....> При этом инвестиции для расширения производства и субсидирования НИОКР могут составить порядка 400-500 млрд рублей», — заявил один из соавторов отчета Тигран Саакян.

По его словам, значительную часть этой суммы должны составить бюджетные средства. Помочь удовлетворить растущие потребности российской промышленности в микрочипах также может запуск в эксплуатацию более 70% существующих мощностей по производству чипов. Для покрытия дефицита также потребуется тесное сотрудничество с азиатскими странами.

«Благодаря кооперации со странами Юго-Восточной Азии Россия сможет, вопреки внешнему давлению, наладить выпуск микросхем в базовом сегменте в необходимом количестве на рубеже 2027–2028 гг., а к 2030 году — полностью обеспечить внутренний спрос по критичной номенклатуре микрочипов», — уточняется в исследовании компании.

5 октября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление Минпромторга сообщила, что в России будут производить чипы для карт и микросхемы для паспортов. Для реализации этой цели зеленоградский завод «Микрон» поможет компании «НМ-Тех» перезапустить обанкротившийся завод «Ангстрем-Т» для производства в том числе микросхем для медицинских полисов.