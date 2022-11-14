Банк России рекомендовал брокерам предупреждать о рисках при покупке иностранных бумаг

Российский Центробанк порекомендовал брокерам предупреждать неквалифицированных инвесторов о наличии рисков при покупке иностранных ценных бумаг. Информация об этом содержится в письме Банка России.

Как отметили в регуляторе, риски могут быть связаны с введением санкций со стороны иностранных государств, а именно существует опасность ограничения прав на распоряжение акциями, неполучение дивидендов и купонных выплат.

Банк России в этой связи также предупредил о существовании рисков ограничения прав на распоряжение иностранной валютой, которую российские инвесторы получают в качестве выплат по иностранным ценным бумагам.

Кроме того, в Центробанке призвали брокеров информировать своих клиентов, что российские структуры не несут ответственность перед инвестором за его решение работать с иностранными активами.

В первой половине сентября пресс-служба Банка России сообщила, что 1 октября 2022 года регулятор начнет ограничивать продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Тогда же в Центробанке сказали, что с 1 января 2023 года брокеры должны останавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по подобным сделкам.