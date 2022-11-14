Банк России рекомендовал брокерам предупреждать о рисках при покупке иностранных бумаг

close
100%
Depositphotos

Российский Центробанк порекомендовал брокерам предупреждать неквалифицированных инвесторов о наличии рисков при покупке иностранных ценных бумаг. Информация об этом содержится в письме Банка России.

Как отметили в регуляторе, риски могут быть связаны с введением санкций со стороны иностранных государств, а именно существует опасность ограничения прав на распоряжение акциями, неполучение дивидендов и купонных выплат.

Банк России в этой связи также предупредил о существовании рисков ограничения прав на распоряжение иностранной валютой, которую российские инвесторы получают в качестве выплат по иностранным ценным бумагам.

Кроме того, в Центробанке призвали брокеров информировать своих клиентов, что российские структуры не несут ответственность перед инвестором за его решение работать с иностранными активами.

В первой половине сентября пресс-служба Банка России сообщила, что 1 октября 2022 года регулятор начнет ограничивать продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Тогда же в Центробанке сказали, что с 1 января 2023 года брокеры должны останавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по подобным сделкам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть