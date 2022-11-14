Премьер-министр России поддержал предложение продлить нацпроект «Производительность труда»

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Дмитрий Астахов/РИА«Новости»

Председатель российского правительства Михаил Мишустин поддержал инициативу министра экономического развития Максима Решетникова о продлении национального проекта «Производительность труда» после 2024 года, написало агентство РИА Новости.

«Сейчас Минэкономразвития готовит предложения по продлению и расширению нацпроекта за рамками 2024 года. Нам кажется это крайне важно», — сказал Решетников в ходе совещания Мишустина с вице-премьерами.

Глава экономического ведомства предложил расширить этот проект, включив в него организации жилищно-коммунальной сферы, туризма, санитарно-курортного отдыха и здравоохранения.

Премьер министр поддержал предложение главы Минэкономразвития и сказал, что решение о расширении и продлении этого нацпроекта может положительно отразиться на качестве жизни россиян, позволит нарастить возможности российской промышленности, поспособствует развитию экономики страны и укреплению ее технологического суверенитета.

Ранее 14 ноября сообщалось, что МСП Банк и Центр повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России заключили договор о проведении мероприятий для повышения конкурентоспособности и производительности отечественных предприятий.

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