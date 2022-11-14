В Узбекистане заявили о лидерской позиции России в импорте телевизоров из республики

Главным импортером телевизоров из Узбекистана, по данным января-сентября, осталась Россия, передает ТАСС информацию Государственного комитета республики по статистике.

Согласно подсчетам, Россия занимает первое место среди остальных стран: в Россию было отправлено 73 тысячи телевизоров, или 53,7% от всего экспорта из республики. В ведомстве отметили, что поставки техники на российский рынок выросли в течение последних четырех месяцев в 5,5 раза.

Всего за январь-сентябрь 2022 года Узбекистан экспортировал 135,9 тысячи телевизоров на $23,4 миллиона. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, экспорт вырос на 26,2% (на 28,2 тысячи единиц).

В тройку главных покупателей телевизоров из Узбекистана вошли Азербайджан (40,5 тысячи единиц техники) и Казахстан (12,8 тысячи).

Ранее сообщалось, что некоторые российские ретейлеры из-за дефицита определенных брендов стали расширять ассортимент за счет производителей из Узбекистана.