Morgan Stanley: экономике США удастся избежать рецессии в следующем году

Экономике США в отличие от Евросоюза и Великобритании удастся избежать риска входа в состояние рецессии в течение 2023 года. Успехи Соединенных Штатов в борьбе с усилением энергетического кризиса будут обусловлены стабильным состоянием американского рынка труда, сообщает Reuters со ссылкой на прогноз аналитиков банка Morgan Stanley.

Ведущие страны мира в следующем году войдут в экономическую рецессию или приблизятся к ней. В то же время развивающиеся страны также не смогут продемонстрировать высокие темпы роста производства, показывая скромные темпы восстановления национальных экономик. По этой причине общее оживление на глобальном рынке будет в 2023 году труднодостижимым, говорится в материале.

По оценкам аналитиков американского банка, мировая экономика вырастет в следующие 12 месяцев только на 2,2%. В то же время эксперты Международного валютного фонда (МВФ) ранее предполагали, что этот показатель в 2023 году увеличится на 2,7%. При это ранее в МВФ оценивали рост глобального ВВП на уровне 2,9%, уточняется в статье.

8 ноября глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева допустила, что около половины стран-участниц Евросоюза в 2023 году не смогут избежать рецессии. Это будет вызвано усилением энергетического кризиса и спадом темпов экономического производства ряда европейских государств.